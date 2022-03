Sérgio Conceição: «Sinceramente, podíamos ter feito mais um ou outro golo»

Sérgio Conceição elogiou a forma como a sua equipa se apresentou na visita ao reduto do Sporting, especialmente quando se viu em desvantagem e conseguiu, depois, dar a volta ao resultado para vencer por 2-1 "A atitude foi sempre muito boa, cabia-me a mim ao intervalo passar-lhes aquilo que não estávamos a fazer até à entrada do último terço, pois não estávamos a criar tanto perigo. Estávamos bem numa primeira fase, bem numa segunda, mas sempre seguros no jogo. Quando tínhamos bola estávamos bem, já quando o Sporting saía em transição criava sempre algum 'frisson', mas nada de mais. Nós também tivemos uma ou outra, mas foi uma primeira parte sem grandes oportunidades. Foi um jogo dividido. Na segunda parte corrigimos algumas situações, sofremos um grandíssimo golo do Sarabia. Fomos atrás do prejuízo, sempre dentro da estratégia que tínhamos, mas diferentes na estrutura e dinâmica, principalmente sem bola. Os jogadores interpretaram na perfeição o que lhes pedi e estão de parabéns. Foi um jogo competitivo, em busca de golos. Podíamos sinceramente ter feito mais um ou outro. Podíamos levar outra margem para a segunda mão. Estamos no intervalo da eliminatória. O Sporting já provou que é uma equipa super competitiva, com uma excelente equipa técnica, que vai a qualquer campo lutar pela vitória, como se viu em nossa casa para o campeonato. Nós estamos felizes pelo que fizeram, pela forma como interpretaram a estratégia na segunda parte e os jogadores estão de parabéns. Um dado importante: os jogadores que entraram somaram algo à equipa. Os treinadores querem melhorar, os reforços que vão lá para dentro para dar algo mais", destacou, em declarações à SportTV.Questionado sobre a sua reação ao golo de Sarabia, Conceição explicou o que lhe passou pela cabeça. "É sentar e perceber o que é que tenho de mudar. Estávamos em desvantagem, ver o que precisávamos... Depois disso meti os três que entraram, não que os que saíram estivessem mal, mas precisávamos de outras coisas. Sofremos um golo fabuloso. É óbvio que sempre situações que podiam ter corrido melhor nesse esquema tático, um ou outro que não esteve tão bem na ocupação do espaço, mas isso é para falar no balneário."Ao intervalo, com o marcador em 0-0, o técnico portista deixou Diogo Costa a aquecer, algo que justificou pela ideia de que podia melhorar a saída de trás. "Simplesmente achava que na nossa construção a partir de trás o Diogo podia dar algo mais à equipa. Mas decidi não mudar na baliza, até porque temos muita confiança no Marche e vai continuar a defender a nossa baliza até ao final. Na Taça e num ou outro jogo se treinar de forma de forma a merecer".A finalizar, Conceição assumiu que a diferença de tempo entre as duas mãos - mês e meio - não lhe agrada. "São jogos muito espaçados, não gosto. Acho que vivemos um ambiente fabuloso da parte do Sporting, mas principalmente da parte dos adeptos do FC Porto. Elogio sempre a Taça, porque é uma prova pela qual tenho um carinho muito grande, onde as equipas de menor nomeada têm a sua oportunidade de fazer história, mas sinceramente preferia jogar na próxima semana. Mas o calendário é o que é", lamentou.