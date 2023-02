Sérgio Conceição: «Sinto que tenho um grupo onde todos os elementos são importantes»

O FC Porto carimbou esta quarta-feira o passaporte rumo às meias-finais da Taça de Portugal ao bater esta noite o Académico de Viseu por 1-0, com um golo de André Franco (50') a resolver as contas do jogo e da eliminatória.

No final da partida, Sérgio Conceição salientou a justiça do resultado apesar de o encontro não ter tido tanta nota artística. "Acho que é normal, estamos a disputar uns quartos de final da Taça de Portugal contra uma equipa que tem feito um trajeto muito interessante na segunda liga. O estado do relvado proporcionava que o Académico pressionasse de uma forma mais forte porque para controlar a bola eram precisos dois três toques. Foi sempre um jogo de muitos duelos, de muita luta, não estando tão presente a nota artística mas com as duas equipas a lutarem pela vitória. Depois chegámos ao golo, criámos mais uma ou outra oportunidade que poderíamos ter concretizado de uma outra forma. Foi uma vitória difícil, mas justa", começou por dizer o técnico dos dragões, em declarações aos microfones da Sport TV.





"Impossível pensar dois jogos ao mesmo tempo, olhei para a saúde dos jogadores. O Cláudio tem jogado nas taças, o Evanilson acabou em difilculdades mesmo tendo jogado o tempo que jogou. Olhámos para a estratégia mas também para a condição física dos jogadores. Agora sim, a partir de amanhã vamos olhar para o jogo com o Sporting e para o resto do campeonato.""Faz parte da minha forma de estar, intervenho muito no treino e no jogo. O André jogou numa posição diferente, mas aquilo que eu quero é que use o espaço mais central, tem qualidade no último passe e para aparecer nas zonas de finalização. É um jogador, tal como outros, que não tem tido tantos minutos mas que tem dado sempre o máximo nos treinos. Sinto mesmo que tenho um grupo onde todos os elementos são importantes."

Ciclo de 8 vitórias consecutivas e o clássico com os leões

"Vamos à procura da 9 vitória , é um jogo com o Sporting, um rival com capacidade e qualidade que luta pelos mesmos objetivos que nós. Vamos prepará-lo da melhor forma para ganharmos o jogo. Temos dois títulos já, a Supertaça e a Taça da Liga. Estamos nas meias-finais da Taça de Portugal pelo 6.º ano consecutivo e o caminho faz-se caminhando. Domingo é a próxima paragem", terminou.