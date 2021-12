Sérgio Conceição só volta ao banco do FC Porto no clássico com o Benfica da Liga bwin

Sérgio Conceição só voltará ao banco no jogo com o Benfica da Liga Bwin, no dia 30. Até lá, falha a deslocação de domingo a Vizela e a receção aos encarnados, dia 23, para a Taça de Portugal. Recorde-se que o treinador do Benfica, Jorge Jesus, encontra-se na mesma situação.





Isto vem na sequência do castigo de 15 dias que lhe foi aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Os dragões recorreram para o pleno, mas o recurso foi negado e, depois, chegou ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), com o respetivo de providência cautelar, que não foi aceite.

"Na sequência do que a título introdutório deixamos estabelecido, temos para nós que, sendo características comuns das providências cautelares a provisoriedade e a instrumentalidade, não é possível decretar a pretendida providência cautelar, se através dela se visa apenas retardar a execução do acto, e não, como seria sua função e vocação, acautelar o efeito útil da acção principal destinada à anulação daquele mesmo acto", pode ler-se no despacho do Tribunal Central Administratito Sul, divulgado esta sexta-feira pelo TAD.



Devido ao castigo, Sérgio Conceição não vai conceder a habitual conferência de imprensa de lançamento do jogo com os minhotos, que teria lugar este sábado.