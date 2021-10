Sérgio Conceição sobre Evanilson: «Cada semana que passa está melhor»

Evanilson não deverá ser titular no primeiro capítulo da cimeira com o AC Milan, mas é um jogador em quem Sérgio Conceição confia se precisar de mexer com o jogo. A contratação do brasileiro foi uma aposta do técnico e o caminho que está a percorrer permite-lhe acreditar que terá mais oportunidades para jogar no futuro. Uma evolução que tem sido gradual, face ao processo de adaptação.

“Há jogadores que chegam cá jovens, de campeonatos diferentes, e dentro dessa diferença precisam de uma adaptação. É preciso o jogador ganhar alguma maturidade, ele completou agora 22 anos, mas confio nele, porque fui eu que quis o Evanilson dentro do que era a capacidade e qualidade dele, tendo em vista uma perspetiva futura de dar o seu contributo ao clube com qualidade e golos. Cada semana que passa está melhor, está a aproximar-se de tudo aquilo que esperamos dele”, assumiu Conceição, em declarações ao ‘TNT Sports’. Evanilson soma seis jogos e dois golos nesta época.