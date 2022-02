Sérgio Conceição sobre Felipe Anderson: «Acho que o grande problema dele é o plano emocional»

Sérgio Conceição abordou, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta quinta-feira (20H00) frente à Lazio, o reencontro com Felipe Anderson, considerando que o "grande problema" do jogador é o "plano emocional"."Tem muita qualidade, uma capacidade enorme tanto a nível físico como técnico, é um jogador muito evoluído. Faz parte das suas caraterísticas. Mas acho que o grande problema dele é o plano emocional. Tive várias conversas com ele e acho que falta consistência nas suas épocas. Faz um ou outro jogo dentro do que é a qualidade dele, e depois passa momentos em que lhe falta confiança, pelo que pude viver com ele. Acho que é de ser tão boa pessoa, no sentido de absorver muito o que anda à volta dele, assim fica mais difícil. Gosto muito dele e tenho muita dificuldade em falar dele. É como o Evanilson, são meninos que precisam de vivências à volta deles, para depois no campo exprimirem ao máximo a qualidade".