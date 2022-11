Sérgio Conceição sobre Fernando Gomes: «Escutei os conselhos de alguém que para mim era um ídolo»

Depois de já ter deixado uma curta mensagem de despedida a Fernando Gomes nas suas redes sociais, Sérgio Conceição falou em maior detalhe, à FC Porto TV, sobre a sua relação com o antigo jogador e dirigente dos dragões, que faleceu este sábado, recordando como tudo começou."Tinha eu ainda 17 anos e cruzei-me com o Fernando antes de estar no futebol profissional do FC Porto, pois coincidia uma amizade que tínhamos com uma família, que hoje é a minha também. Tínhamos alguns amigos em comum e escutei os conselhos de alguém que para mim era um ídolo. A partir daí, além da relação pessoal que tinha com ele fora do FC Porto, une-nos esta paixão pelo nosso clube", começou por dizer o técnico portista.Lamentando a perda de um símbolo do clube, Sérgio Conceição confidenciou que Fernando Gomes lhe enviava mensagens antes de todos os jogos. "Ele tinha a particularidade de me mandar sempre uma mensagem antes dos nossos jogos. A última mensagem que tenho dele foi antes do jogo com o Santa Clara, que infelizmente não correu muito bem para nós. A partir desse momento sei que a situação infelizmente agravou-se e perdeu-se um símbolo. Vemos partir uma parte da história do nosso clube. A força que ele me dava antes dos jogos tem de ser a força que temos de sentir e tem de ser transversal a todas as pessoas, de todas as modalidades, que têm a honra de representar este grande clube. Ter a postura, a paixão e a dedicação que ele sempre teve ao nosso clube", sublinhou.O treinador dos dragões também não teve problemas em reconhecer o impacto pessoal desta perda. "Como pessoa, conhecia-o para além do amor futebolístico e lado profissional, para todos os portistas e apaixonados do desporto mundial, o Fernando é alguém que deixa muita saudade. Acho que se temos de definir alguém que representa essa tal mística, que para todos é difícil explicar, e eu também acho, é um sentimento algo inexplicável… E neste momento sinto a perda de uma pessoa tão importante a todos os níveis", concluiu.