Sérgio Conceição sobre o sorteio da Champions: «São todas equipas de qualidade»

Sérgio Conceição comentou este sábado o sorteio da Liga dos Campeões que colocou o FC Porto no Grupo B com Atlético Madrid, Bayer Leverkusen e Brugge."É o que é. Estamos a defrontar as melhores equipas de diferentes países Calhou uma equipa de Espanha, Alemanha e outra da Bélgica, são campeonatos dos mais fortes da Europa. São todas equipas de qualidade. Cabe-nos pensar depois do jogo de Barcelos na Champions. Agora o foco é o Rio Ave", disse na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Rio Ave.