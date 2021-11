Sérgio Conceição sobre Pepe: «É um campeão. Sentiu que podia ajudar e foi lá para dentro»

Pepe foi a grande novidade no onze do FC Porto para a partida com o Liverpool, na quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, uma notícia que foi avançada porem primeira mão momentos antes de serem conhecidos de forma oficial os onzes das duas equipas para o encontro desta quarta-feira.Em declarações após a derrota (0-2) em Anfield, Sérgio Conceição aproveitou para elogiar o espírito de sacrifício do internacional português, que estava em dúvida para o encontro por se encontrar a recuperar de lesão. "O Pepe é um campeão, sentiu que poderia ajudar e jogar, que estava em condições. E foi lá para dentro, mesmo sabendo que teve lesão recente e estava algo fragilizado. Como quer sempre ajudar a equipa. Pena não poder ter feito o jogo todo. O Fábio Cardoso deu resposta positiva. Realçar espírito da equipa".", concluiu.