Sérgio Conceição: «Solidez defensiva é a base para se ganhar»

Os dragões somam quatro vitórias consecutivas e se vencerem, esta noite, em Anadia, atingem a melhor sequência de triunfos desta temporada. Um registo para o qual muito contribuiu a estabilização da equipa em termos defensivos, já que neste período consentiu apenas um golo... na própria baliza. Depois do momento azarado de Pepe, frente ao Sp. Braga, os campeões nacionais mantiveram as suas redes imaculadas por duas vezes diante do Bayer Leverkusen e na viagem a Portimão. Sérgio Conceição destacou esse facto na retoma da equipa, mas lembrou que ainda há muito trabalho a fazer, dando como exemplo o jogo da Champions, na Alemanha.

"É muito importante essa consistência, sem dúvida nenhuma. A paragem foi benéfica para trabalharmos alguns aspetos que achávamos importantes para se ganhar, e a base para se ganhar é ter essa solidez defensiva, é não sofrer golos, assim estamos muito mais perto de ganhar. A equipa do FC Porto tem tido uma dinâmica ofensiva muito forte ao longo dos anos, mas neste último jogo não gostei tanto. Sofremos mais do que estava previsto, porque não explorámos tanto como deveríamos explorar certos aspetos no adversário , apesar do 3-0. Foi essa a mensagem que passei para o balneário, dissecámos o jogo ao máximo, foi visto ao pormenor, e há coisas que temos de continuar a evoluir e a trabalhar", referiu o técnico, de 47 anos.

Uma série vitoriosa que se seguiu à paragem para as seleções, depois de uma fase negativa com três derrotas e um empate em seis jogos. "Imaginem o que é a azia durante 15 dias, trabalhando em cima de resultados menos bons, é terrível, não foi fácil nesse sentido, mas foi benéfica a paragem. Este jogo frente ao Anadia é a meio de um percurso pós-paragem, é um percurso interessante, mas não é de todo excelente, porque podíamos ter feito melhor aqui e acolá, como aconteceu no último jogo, por exemplo. Este jogo da Taça não é para passear ou descomprimir, é um jogo a pensar que temos de ganhar, porque é uma eliminatória. Sabem o carinho que tenho, e acho que toda a gente gosta da final da Taça, porque é o último jogo da época, é uma festa bonita, com foi na época passada, há um convívio enorme, é um dia especial, mas há um percurso a fazer, e há jogos que teoricamente parecem mais fáceis e é quando surgem as complicações", fez questão de lembrar.

Alerta máximo

Por isso mesmo, Sérgio Conceição alertou os seus jogadores para o contexto da Taça de Portugal, competição a eliminar onde não há margem de erro. Daí que o Anadia seja para levar a sério... como se fosse Champions. "É um jogo de Taça, temos de estar atentos, perceber que se tem de fazer a observação ao adversário como se fosse de Liga dos Campeões. Partindo dessa base, tendo essa humildade da parte da equipa técnica e dos jogadores, na forma como olham para o Anadia, as coisas poderão ser mais fáceis. Vamos encontrar dificuldades diferentes daquelas que encontrámos em Portimão e em Leverkusen, mas vamos ter dificuldades também neste jogo. Já disse, e não é segredo para ninguém, que existem na Liga 3 e na Liga de Honra jogadores com qualidade, equipas técnicas com qualidade, e não podemos deixar de ser a equipa que somos, senão arriscamo-nos a que aconteça Taça, e não queremos", avisou o técnico dos dragões, admitindo, ainda assim, fazer algumas mexidas no onze.

"Vai jogar a equipa que me dá mais garantias de iniciar e ganhar o jogo. São os jogadores que vão buscar os minutos e não sou eu que os dou, não dou minutos a ninguém, eles é que têm de trabalhar. Pode haver uma ou outra alteração, mas por aquilo que eles fazem e pelo mérito deles", rematou.