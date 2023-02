Sérgio Conceição: «Sou um simples empregado do FC Porto e bem pago para fazer o que tenho dado ao clube»

Siramana Dembelé, adjunto de Sérgio Conceição no FC Porto e que comandou, no domingo, os dragões na vitória frente ao Vizela (2-0), disse que " a cara do FC Porto é Sérgio Conceição" , uma tirada que teve uma resposta bem humorada do treinador esta terça-feira."Ai dele se não dissesse", afirmou, entre risos, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo dos 'quartos' da Taça de Portugal frente ao Ac. Viseu (amanhã, 20H45). Mas precisou."Sou a cara da equipa técnica, a cara do clube é o nosso presidente. Sou um simples empregado do FC Porto, faço o meu trabalho da melhor forma, com coisas positivas e defeitos. Sou bem pago para fazer o que tenho dado ao clube e tenho pena de não ter conseguido mais. O grande homem à frente desta instituição é o nosso presidente, acima de todos e de tudo, sem contar com os adeptos, que fazem grande um clube. Os nossos mostram como o nosso clube é enorme", afirmou.