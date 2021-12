Sérgio Conceição suspenso por 15 dias

Sérgio Conceição foi suspenso por 15 dias e condenado a pagar 7650 eurosde multa. O clássico da Taça de Portugal com o Benfica não está contudo em risco. O jogo está marcado para 23 de dezembro e castigo terá começado a contar no dia 8.No final do empate a zero com o Belenenses SAD em fevereiro de 2021, o treinador do FC Porto fez duras críticas. "Não sei como este árbitro, que está sob uma polémica incrível, vem apitar um jogo que pode ser decisivo para o título. Há dois jogadores em três situações que deveriam ter sido expulsos. Um até deveria ter visto vermelho no lance com o Corona! É inacreditável como não o expulsa... Um árbitro que vem de uma polémica e o Conselho de Arbitragem mete-o aqui. É revoltante. O balneário está revoltado. E este penálti, é penálti em todo o lado! É involuntário? Mas alguém faz penáltis de forma voluntária? Hoje fomos enganados, hoje fomos roubados aqui!", atirou.