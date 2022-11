Sérgio Conceição: «Taça da Liga durante o Mundial? É preciso coragem...»

Sérgio Conceição fez esta quinta-feira a antevisão do jogo com o Mafra, da Allianz Cup (amanhã, 20H45), e comentou a calendarização da prova."Em relação ao planeamento, já falei muitas vezes sobre isso. Dar os parabéns à Liga porque consegue pôr a disputa de um troféu neste período, é preciso coragem porque toda a gente olha para as seleções e para o Mundial. Quero os jogadores focados no jogo de amanhã, peço também aos sócios e adeptos do FCP para aparecerem amanhã. O FC Porto associa-se à ONU com a campanha 'fome zero', apelo para que tragam os bens alimentares para agirmos de forma solidária com alguma instituições aqui do Porto. Queremos os jogadores supermotivados e é importante que o público assim esteja também. Queremos muito chegar à final e sermos mais competentes do que fomos num passado recente", afirmou.Já sobre a participação de Portugal no Mundial e a estreia de hoje frente ao Gana, o treinador do FC Porto desejou"boa sorte à nossa seleção, a todos os treinadores portugueses que estão no Mundial mesmo que isso implique dois deles se denfrontarem no mesmo grupo". "Espero que Portugal saia por cima", concluiu.