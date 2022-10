Sérgio Conceição: «Taremi é inteligente, percebe o que está a passar à sua volta»

Sérgio Conceição deixou esta segunda-feira elogios a Taremi que se destacou no jogo com o Sp. Braga e tomou uma posição pública sobre a situação no Irão."Tive oportunidade de dizer que ele é um rapaz inteligente, percebe o que está a passar à sua volta. Num momento que não é fácil para ele, fez um jogo fantástico contra o Sp. Braga. É super inteligente em todos os momentos que o jogo exige. Ele sabe que no Olival somos uma família e estamos atentos, próximos de quem necessita. Ele, não necessitando, é um homem maduro... Estamos sempre prontos para ajudar. Mas não é por acaso porque ele passa muito bem por cima dessas dificuldades. Tem uma personalidade forte, interessante, é maduro, é profissional e muito inteligente. Foca-se na vida e no futebol", disse Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Bayer Leverkusen.