Sérgio Conceição: «Temos de arrepiar caminho»

Ao fim de 11 jornadas disputadas na Liga Bwin, o FC Porto já leva oito pontos de atraso para o líder Benfica. Levanta-se assim um cenário de dificuldade para concluir com sucesso a missão de revalidação do título, ainda que no Dragão ninguém atire a toalha ao chão. Sérgio Conceição não esconde que a distância é mais alargada do que o desejável e, por isso, avisa a equipa de que não há mais margem de erro.

"Temos de dar uma resposta, depois de termos conseguido um ponto em seis possíveis. Temos de arrepiar caminho. E fazer tudo para conquistar os três pontos. Não há outra forma de olhar para o jogo", começou por dizer o treinador, vincando que a pressão de quem persegue é mais desagradável do que a pressão de quem lidera o pelotão: "Aqui somos sempre obrigados a ganhar e a apresentar resultados, mas é bem melhor estar na frente, é uma pressão mais feliz. Temos de ir atrás do prejuízo, que não é pouco. Sabemos que são oito pontos, mas o campeonato é longo e esta é mais uma batalha. Ter pressão é uma maravilha, todos os jogos são finais para nós. Está difícil, mas também o esteve noutros anos e conseguimos. Depende do que o Benfica vai fazer, precisa de ter um ciclo menos bom e não podemos pensar que podemos facilitar. "

Do chip a Pepê e Carmo

Muito se tem falado das duas faces do FC Porto, que brilha na Champions e facilita no campeonato. E Sérgio Conceição continua à procura da fórmula para a consistência. "Cabe a nós, treinadores, dar a volta à situação. Temos um grupo de jogadores inteligentes, que estão em permanente evolução, e essa evolução a nível emocional é muito importante para um atleta de alta competição. A forma como eu falo convosco é a mesma como falo com o balneário. Há esse compromisso de fazer muito melhor do que fizemos num passado recente no campeonato", apontou o técnico, que, sobre o Paços, espera uma equipa à imagem do seu treinador: "A qualidade individual existe no Paços. Depois temos de perceber que o José Mota é um treinador que anda há muitos anos nisto, tem muita experiência e quer, no mínimo, o máximo dos jogadores."

Sérgio Conceição elogiou ainda Pepê, que tem mostrado rendimento um pouco por todo o terreno de jogo. "Ocupou quase todas as posições do meio campo para a frente, atrás também o faz com brilhantismo. Está disponível para a equipa e cabe-me escolher onde jogar, à exceção da baliza onde temos o Diogo Costa e outros três grandes guarda-redes", disse, entre sorrisos que manteve quando questionado se David Carmo estava a precisar de descanso depois de alguns erros cometidos: "Assim também tinha de meter folga de vez em quando, também sou criticado [risos]. Os jogadores estão prontos, agora depende da minha ideia para o jogo. A nível emocional o grupo está em evolução, mas existe gente experiente que sabe que temos de dar outra resposta no campeonato."



Feliz com a onda de renovações



Diogo Costa foi o último de seis elementos do plantel principal que já renovaram contrato com o FC Porto esta época. Um sinal de força por parte da SAD que poderá significar mais pujança financeira para segurar os principais ativos em janeiro? "Sabem que renovações e mercado ficam perto do Dragão, o nosso cão que está à porta do Olival. Quanto às renovações, não faço parte da administração. Mas fico contente por ver o trabalho dos jogadores ser reconhecido, mas sou treinador e não dirigente", atirou Sérgio Conceição.



Mundial gera muitas dúvidas



Com o Mundial a decorrer a meio da época, são muitas as dúvidas sobre que efeitos isso terá no rendimento das equipas após o certame que terá lugar no Qatar, entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro. Questionado se é uma boa altura para parar quando se está tão longe da frente, Sérgio Conceição não encontrou uma resposta concreta.





"Acho que ninguém sabe de nada nesta altura. Há muitos jogadores que vão para o Mundial, não sabemos quando voltam e como vão regressar. Temos de estar preparados dentro do que é o nosso plano de trabalho. O que vamos fazer nesse período está traçado. Não podemos adivinhar se é benéfico ou prejudicial, depende de muitos fatores. A seu tempo se verá quem beneficiou mais com a paragem", considerou o treinador, dizendo ainda que não teve qualquer conversa com os possíveis mundialistas sobre um eventual ‘tirar o pé’ nesta fase que antecede o arranque da prova: "Eles sabem que o pensamento tem que ser única a exclusivamente o FC Porto. Seleções e outras situações não falámos. A seu tempo falaremos com os atletas que serão chamados, porque há um plano a ser cumprido."