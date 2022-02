Sérgio Conceição: «Temos de colocar cá fora o melhor FC Porto europeu»

Sérgio Conceição não escondeu que a "frustração de não estar na Champions mantém-se", mas lembrou que um clube como o FC Porto não pode ficar preso ao passado e tem de redefinir rapidamente os seus objetivos. A grande prioridade da época continua a ser o campeonato, mas a dimensão dos dragões obriga agora a encarar a Liga Europa com a máxima ambição.

"Sabemos que somos um clube habituado a estar na melhor prova de clubes do Mundo, que é a Champions, mas agora temos uma nova competição e temos de dignificar a grandeza do FC Porto. A nossa prioridade é o campeonato. Ponto. Mas estar no FC Porto e defrontar nem que seja uma equipa da 3ª Divisão é como estar sempre na Champions, expliquei aos jogadores que têm de encarar cada jogo como se fosse o mais mediático da vida deles. Esta é a mensagem a ser passada. A nossa prioridade é o campeonato, mas vamos fazer o máximo, porque sempre que entramos em campo para jogar, ou no Olival para treinar, temos que estar sempre no máximo, a história que este clube tem exige-nos isso, não podemos defraudar as expectativas das pessoas", lembrou o técnico, de 47 anos.

O FC Porto vai ter pela frente um adversário que diz muito a Conceição. Foi na Lazio que cumpriu uma parte muito importante da sua carreira como jogador e, por outro lado, tem-se dado muito bem nas eliminatórias frente a equipas italianas como treinador, tendo eliminado a Roma e a Juventus. O técnico garante que não está mais identificado com a Serie A do que com outros campeonatos, o êxito deve-se à qualidade do trabalho desenvolvido pelo grupo, e cuja fórmula terá de ser repetida para que os dragões saiam por cima nesta eliminatória.

"Não é coincidência, é trabalho, é mérito da equipa técnica, dos jogadores… Conheço o futebol italiano, como o inglês, o espanhol, o francês, as principais ligas dos Mundo. Como apaixonados pelo futebol vamos seguindo, vendo, olhando para as diferentes equipas. Em relação à Lazio, é verdade que olho com algum carinho e vou acompanhando até um pouco mais as equipas por onde passei enquanto jogador e treinador, não é mais do que isso. Amanhã [hoje] temos um jogo diferente, nada parecido com o que já passou, temos que colocar novamente cá para fora o melhor FC Porto a nível europeu para conseguirmos o nosso objetivo, porque a Lazio é uma equipa difícil, com qualidade, com um treinador que não é preciso estar aqui a falar dele, muito experiente, com muito conhecimento do jogo", vincou.

Sérgio Conceição não escondeu que tem uma ligação especial à formação biancoceleste, onde foi campeão como jogador, mas fez questão de destacar que quando começar o jogo desta noite só a vitória do FC Porto lhe interessa.

"Toda a gente sabe o que foi a minha passagem pela Lazio, é um clube por quem tenho um carinho muito grande, mas isso conta muito pouco para o jogo de amanhã [hoje]. Estou a representar um clube como o FC Porto, o clube que me paga, e também um clube do coração. Será um jogo difícil, equilibrado, sem dúvida, extremamente difícil para nós, mas será também para a Lazio, porque somos uma equipa competitiva, uma equipa que sabe o que quer do jogo, e vamos fazer tudo dentro do plano traçado para ganhar este jogo", rematou o técnico dos dragões.