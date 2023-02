Sérgio Conceição: «Tenho a certeza absoluta que no Sporting ainda pensam no título»

Sérgio Conceição considerou este sábado, em conferência de imprensa , que o clássico de amanhã frente ao Sporting em Alvalade - pelas 18 horas - é "importante mas não decisivo" para as duas equipas, garantindo que tanto dragões como leões "ainda pensam no título"."É importante para as duas equipas. Lutamos pelos mesmos objetivos, e ninguém no Sporting pensa que estão a lutar pelo 2.º lugar. Pela minha experiência e olhando para as pessoas que compõem o clube, tenho a certeza absoluta que ainda pensam no título e nós também. Não é um jogo decisivo, mas é importante", explicou o técnico dos azuis e brancos.