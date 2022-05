Sérgio Conceição: «Tenho dois anos de contrato e são para cumprir»

Mais tarde, na mesma conferência, Sérgio Conceição foi questionado sobre esta sua resposta para esclarecer se, ao dizer "correndo tudo normalmente", queria dizer que ainda havia possibilidade de sair. O técnico devolveu assim: "Isso não é tema para hoje."





Sérgio Conceição tem sido muito elogiado pelo seu trabalho no FC Porto e recebe essas palavras de forma "confiante, mas desconfiado" como admitiu este sábado, no Jamor, durante a conferência de imprensa de lançamento do FC Porto-Tondela, referente à final da Taça de Portugal"O treinador tem sempre a mala pronta ou porque faz as coisas muito bem, ou porque tem resultados menos positivos e é despedido. Por isso é que digo sempre que o que mais importa é o jogo de amanhã. Isso é que é importante. Se correr tudo de forma normal, tenho dois anos de contrato e são para cumprir", afirmou o treinador portista.