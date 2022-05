Sérgio Conceição: «Tenho dois anos de contrato. Vamos preparar a final da Taça e depois se verá»

Sérgio Conceição falou num ano "muito positivo" após a conquista do campeonato por parte do FC Porto, com recorde de pontos (91)."Foi um ano muito positivo, mas ainda temos a final da Taça para ganhar. Um ano dentro das características que gosto de ter no trabalho diário. Houve muita dedicação diária para conseguirmos este título. Nestes tempos, nas provas europeias é mais difícil, mas somos sempre muito competitivos e assim fomos ao longo de cinco anos. Na liga perdemos apenas uma vez. Os meus parabéns a todos os que trabalham connosco", começou por dizer o treinador portista à SIC Notícias após a vitória diante do Estoril (2-0)."Momento da época? Houve vários mas o momento é quando entramos no Olival, onde nos juntamos para trabalhar. Passamos muitas horas dedicadas ao trabalho. São quase 70 ali diariamente, a exigência máxima por mim e pelo clube... É ver atletas a evoluírem de forma fantástica, olhando que há 3 anos estavam na formação e agora estão a fechar um título na equipa principal. Momento muito merecido da parte de todos. Há dois anos tínhamos um estádio vazio e faltavam os adeptos. Confiança máxima sempre. Partimos como candidatos e depois passámos a favoritos. Tivemos rivais de qualidade, nomeadamente o Sporting, que nos permitiu sermos campeões apenas na penúltima jornada. Mas a confiança é sempre máxima", acrescentou Conceição, lembrando a importância daqueles que lhe são mais próximos: "Dedico à minha família e aos meus falecidos pais. Foram eles que me permitiram estar hoje aqui."Sobre o futuro, lembrou que tem ligação ao FC Porto, deixando ainda assim tudo em aberto: "Tenho dois anos de contrato, não há que falar mais. Agora é preparar bem a semana. Tenho de ser coerente no discurso. Esta semana vamos estar focados e usufruir do título. Depois pensar na semana em que vamos preparar a taça. Queremos muito a dobradinha. Foco máximo a preparar a final da taça e depois logo se verá."