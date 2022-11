Sérgio Conceição: «Ter pressão é uma maravilha, dou-me bem com ela»

Pressão



"Ter pressão é uma maravilha. Todos os jogos são finais para nós. Se queremos ir à procura do que conseguimos neste ultimo ano e defender o escudo de campeão nacional que temos na camisola. Está difícil, mas também o esteve noutros anos. Depende do que o Benfica vai fazer, precisa de ter um ciclo menos bom e não podemos pensar que podemos facilitar. Se tivéssemos na frente, tínhamos a mesma pressão de não perder pontos. Dou-me bem com a pressão."



Lesionados



"Pepe, Veron e Zaidu não vão a jogo."



Com o Mundial a aproximar-se houve algum cuidado em falar com os jogadores que podem ser chamados?



"Ainda não falei com eles sobre isso, sabem o que têm a fazer diariamente e depois nos jogos. Seleções e outras situações não falámos. A seu tempo falaremos com os atletas que podem ser chamados."

Sérgio Conceição abordou a renovação de Diogo Costa e deixou elogios a Pepê esta sexta-feira na antevisão ao jogo de amanhã com o Paços de Ferreira, marcado para as 18 horas."Sabem que renovações e mercado ficam perto do Dragão, o nosso cão que está à porta do Olival. Quanto às renovações não faço parte da administração, mas fico contente por ver o trabalho ser reconhecido, mas sou treinador e não dirigente.""Vamos ter a Taça da Liga nesse período. De qualquer das maneiras acho que ninguém ja sabe de nada. Há muitos jogadores que vão para o Mundial, não sabemos quando e como regressam. Temos de estar preparados dentro do que é o nosso plano de trabalho. O que vamos fazer nesse período está traçado. Não podemos adivinhar se é benéfico ou prejudicial, depende de muitos fatores. A seu tempo se verá quem beneficiou mais com paragem.""Penso que faz parte do que é o José Mota enquanto treinador. Vi o jogo [com o Marítimo] e a flash e obviamente que amanhã, para já jogar com campeão nacional é sempre motivador, e depois ter um treinador como Mota vão entrar no máximo das responsablidades. A responsabilidade é nossa, o que lhes alivia alguma pressão. Temos de estar atentos a esses pormenores e fazer tudo para ganhar os 3 pontos.""Não é so um problema do FC Porto. Por essa Europa fora vemos equipas com boas prestações na Champions e sofrem no campeonato. A equipa técnica tem de saber dar a volta à situação. Temos um grupo de jogadores inteligentes e em presente evolução. A forma como falo convosco é a que falo com o balneário e há compromisso de fazer muito melhor do que fizemos no campeonato, o principal objeivo.""Tem qualidade. Não gosto de individualizar, mas no final do último jogo também o fiz e merece. É dos jogadores que treinei com mais qualidade, é muito inteligente na forma como percebe a posição que está a ocupar e o que tem de fazer. Não são precisos muitos treinos. Ocupou quase todas as posições do meio campo para a frente, atrás também o faz com brilhantismo. Está disponível para a equipa e cabe-me escolher onde jogar, à exceção da baliza onde temos o Diogo Costa e grandes guarda-redes."