Sérgio Conceição: «Tínhamos a obrigação de dar uma resposta positiva»

Satisfeito com a vitória sobre o Vizela, por 3-1 , Sérgio Conceição enalteceu a resposta da sua equipa, mas também a forma como o Vizela soube dificultar a tarefa dos dragões."Houve um golo cedo, houve tambem mérito do Vizela, de estar sempre em jogo. Sempre bem organizado, conseguiu dentro da sua organização defensiva criar-nos problemas. Tínhamos jogado aqui no campeonato, o Álvaro Pacheco percebeu o que fizemos e hoje precaveu-se em relação a isso. Faltavam alguns jogadores, é certo, mas nós tínhamos a obrigação de dar uma resposta positiva e ganhar o jogo. Foi essencial para dar a volta à situação e marcar golos", começou por dizer, à SportTV+.Para esta partida, Sérgio Conceição foi obrigado a pensar duas vezes na hora de elaborar a sua tática, em face das mudanças do oponente, mas o técnico portista diz que, no fundo, este é o seu trabalho. "Nós tínhamos só dois centrais e nenhum no banco. Estávamos atentos ao que eram os miúdos do Vizela, informamo-nos sobre isso assim que soubemos dos casos de Covid-19. Mas conhecemos os jogadores - o Ofori foi meu jogador na Académica. No nosso trabalho temos de conhecer mesmo os miúdos, para decifrar o adversário. Foi o que fizemos. Não é fácil preparar, neste mês terrível. Não gosto deste mês de mercado, altera comportamento dos jogadores, há muita gente à sua volta, cria sempre instabilidade. Não é fácil por isso e depois isto é Taça, onde no nosso sorteio calhou uma equipa bastante competente, com excelente treinador. Hoje com limitações viu-se sempre em jogo", elogiou.Olhando ao que aí vem, com um clássico com o Sporting nas 'meias', que repete as boas campanhas recentes do FC Porto na prova, Conceição refere que é isto que tem sempre de fazer. "É a minha obrigação, ao estar num clube grande é chegar o mais longe possível. Tentar agora na meia final, com o Sporting, ser competentes para estar na final. As vitórias são importantes na caminhada das competições, a vitória final que é o que importa", frisou.