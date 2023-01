Sérgio Conceição torna-se no treinador com mais vitórias na história do FC Porto

Sérgio Conceição tornou-se esta quarta-feira no treinador com mais vitórias na história do FC Porto. Após derrotar o Arouca por 4-0, nos oitavos de final da Taça de Portugal, o técnico chegou aos 216 triunfos no comando dos dragões e ultrapassou José Maria Pedroto (215).Conceição chegou a esta marca em precisamente 300 jogos, ao passo que Pedroto precisou de 322 encontros para chegar às tais 215 vitórias. A cumprir a sexta temporada ao leme do FC Porto, Conceição leva agora 216 vitórias, 45 empates e 39 derrotas, entre 662 golos marcados e 246 sofridos, para um aproveitamento de 72% de triunfos.Quanto ao já falecido José Maria Pedroto, que também jogou no FC Porto - tal como Conceição -, registou 215 êxitos (66,8% de taxa de sucesso), 60 empates e 47 desaires nas três passagens como técnico (1966-1969, 1976-1980 e 1982-1983), com 722 tentos anotados e 253 sofridos.O pódio de treinadores mais vitoriosos dos dragões fecha com Artur Jorge (187 triunfos em 255 jogos), seguindo-se Jesualdo Ferreira, Fernando Santos, José Mourinho, o inglês Bobby Robson, o luso-húngaro Mihály Siska, António Oliveira e Vítor Pereira no 'top 10'.