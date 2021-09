Sérgio Conceição ultima preparação para o Liverpool ainda sem Pepe

O FC Porto realizou esta manhã o último treino antes da receção ao Liverpool (amanhã, às 20 horas) da 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Nos 15 minutos abertos à comunicação social, Mbemba e Pepe foram os únicos jogadores ausentes: o central português está a debelar um edema muscular na perna esquerda que sofreu em Madrid, frente ao Atlético, e a travar uma autêntica luta contra o tempo com o objetivo de estar à disposição de Sérgio Conceição para o embate de amanhã no Dragão.





Conceição chamou ao treino João Marcelo, central da equipa B.A sessão de trabalho, que contou com 26 jogadores no relvado - Marchesín esteve igualmente com o grupo -, estava agendada para as 10H30, mas a equipa só subiu ao relvado às 11H15.Às 12H30 Sérgio Conceição e Otávio farão a habitual conferência de imprensa de antevisão ao jogo.