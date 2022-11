Sérgio Conceição ultrapassa Artur Jorge no número de vitórias no campeonato pelo FC Porto

Com o triunfo alcançado frente ao P. Ferreira, Sérgio Conceição conseguiu mais uma marca histórica no comando técnico do FC Porto, uma vez que passou a ser o segundo treinador com mais vitórias obtidas no campeonato.Conceição tem agora 142 triunfos, mais um do que Artur Jorge, e tem já José Maria Pedroto na mira. O mítico técnico dos dragões segue na liderança, com 159.No entanto, se olharmos a todas as competições, Sérgio Conceição está apenas a seis vitórias de igualar o registo histórico de Pedroto, que à frente da equipa portista venceu por 215 vezes, contra as 209 do atual técnico.