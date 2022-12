Sérgio Conceição: «Um ano de dificuldades, de desafios superados»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um ano de vitórias, de conquistas, de títulos. Um ano de dificuldades, de desafios superados.

Acima de tudo, um ano a corresponder às elevadas expectativas e exigências dos adeptos. Obrigado pelo vosso apoio, e nesta noite de gala, pelo vosso reconhecimento!#DragoesdeOuro https://t.co/01FXS3GbhN — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) December 22, 2022

Sérgio Conceição recorreu esta quinta-feira às redes sociais para fazer uma espécie de balanço àquilo que foi, para si, mas também para o FC Porto, o ano de 2022, que está agora a chegar ao fim. Em mensagem na página oficial no 'Twitter', o técnico dos dragões agradeceu ainda aos adeptos portistas pelo "apoio" e "reconhecimento", que culminou com a conquista de um Dragão de Ouro na gala do clube."Um ano de vitórias, de conquistas, de títulos. Um ano de dificuldades, de desafios superados. Acima de tudo, um ano a corresponder às elevadas expectativas e exigências dos adeptos. Obrigado pelo vosso apoio, e nesta noite de gala, pelo vosso reconhecimento!", pode ler-se.