Sérgio Conceição: «Uma vitória justa, mais uma que vai ser importante se chegarmos à final»

No dia em que se tornou no técnico com mais vitórias na história do FC Porto, Sérgio Conceição seguiu a lista do discurso das últimas semanas e optou por apontar como importante a vitória que colocou os dragões nos quartos-de-final da Taça de Portugal. Um apuramento conseguido com uma goleada ao Arouca por 4-0 , num jogo que deixou o treinador portista satisfeito, como frisou em declarações à SportTV+."Jogo diferente [do do campeonato], com uma postura diferente do Arouca, a defender mais atrás. Dificultou a vida na primeira parte, apesar do golo e algumas situações. Foi um jogo sempre controlado da nossa parte. Ao intervalo retificámos algumas coisas que considerei importantes, pois era necessária uma rápida circulação, uma mobilidade diferente e procura diferente dos espaços, para meter o Arouca em dificuldade, pois eles estavam por momentos confortáveis no jogo. Estivemos muito melhor na segunda parte a todos os níveis. Uma vitória justa, mais uma que vai ser importante se chegarmos à final e ganharmos. As vitórias são importantes quando atingimos os objetivos""Não dou nada a ninguém, eles é que vão buscar. Deve ser sempre assim. Ele pode marcar, mas o que importa é a ambição e determinação com que entra. É o normal. O que não é normal é não ter essas características no jogo. Isso sim deixa-me aziado. Não foram os golos, muito sinceramente, mas sim um ou outro lance que se via essa grandíssima vontade de estar no jogo e ajudar a equipa. Isso para mim é fundamental""Tenho de agradecer ao nosso presidente, pois nem sempre foi um trajeto fácil, com momentos difíceis, onde só a confiança dele e experiência fez com que ainda hoje esteja aqui. Feliz com esses números, mas se me falas nas vitórias, diria que podíamos ter mais um ou outra. Tenho de agradecer aos jogadores e a todos do clube pelos 300 jogos. Tem sido uma caminhada de sucesso, não na totalidade, pois esperava ter mais um ou outro título. Estamos satisfeitos, mas são números. Eu olho para os objetivos. Ainda estamos dentro de todas as competições internas, estamos habituados a isso, estamos a fazer o nosso trajeto, que no final possamos estar todos felizes"