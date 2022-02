Sérgio Conceição vai processar Frederico Varandas

Sérgio Conceição vai dar entrada a uma ação judicial contra Frederico Varandas quer este apresente ou não a queixa-crime que anunciou contra o treinador do FC Porto, apurou. A natureza daquela dependerá do facto do presidente do Sporting efetivar a sua própria ação.Existindo uma queixa-crime dos leões contra o treinador, este irá avançar para uma queixa por denúncia caluniosa. Não havendo, o técnico azul e branco fará uma queixa por difamação, dado o comunicado do Sporting ter imputado em praça pública um comportamento que o técnico nega. Seguro dos factos, Sérgio Conceição viu as notícias desta 2.ª feira, relacionadas com o relatório do árbitro e dos delegados da Liga do clássico de 6.ª feira, reforçarem a sua posição.Este posicionamento de Sérgio Conceição, em defesa da sua honra, é potenciado, como vincou ao nosso jornal fonte próxima do técnico, pela "perseguição" que surgiu no contexto da final da Taça de Portugal, em 2019, em que "manobras de secretaria" e "tentativas de difamar o treinador através da comunicação social" resultaram no célebre não cumprimento de Sérgio Conceição ao presidente do Sporting, em plena tribuna.Uma situação agudizada após o último clássico entre FC Porto e Sporting, onde "não contente com os insultos a toda a instituição FC Porto", acabou "ainda por inventar tentativas de agressão por parte do treinador".