Sérgio Conceição: «Vamos olhar para todos os Namasos da equipa»

Sérgio Conceição elogiou esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Marítimo , da 1.ª jornada da Liga Bwin, a pré-temporada de Danny Namaso, mas referiu que a adaptação do inglês à equipa principal dos dragões é algo que poderá demorar algum tempo."Não devemos ter duas perguntas para um miúdo que veio da equipa B e só fez um jogo. Temos esta tendência aqui em Portugal, de meter as equipas nos píncaros da lua quando isso acontece. Há uma transição da equipa B para a principal, onde ele fez uma excelente pré-época, e encaixou consoante a estratégia. Há um período de amadurecimento que vai acontecer. Não é passando 10 minutos da conferência a falar dele que as coisas vão ser positivas para ele. É deixá-lo fazer o que sabe fazer, deixá-lo tranquilo. É preciso perceber que um jogo não é nada, mas 2 mil jogos já é alguma coisa, como o nosso presidente faz amanhã. Há um período de evolução, integração, exigência diferente, e é por aí. Não vale a pena bater na mesma tecla. Obviamente que fico contente por ser o 11.º jovem que entra e joga e tem tudo para ter sucesso, mas vamos deixá-lo tranquilo e vamos olhar para todos os Namasos da equipa", referiu o treinador português.