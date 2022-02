Sérgio Conceição: «Vi o Hugo Viana a tentar arrefecer os ânimos»

Sérgio Conceição desmentiu que após o apito final se tivesse envolvido em desacatos com Hugo Viana, diretor-desportivo do Sporting."Estavam-me a dizer nos corredores que a TVI disse que houve confronto entre mim e o Hugo Viana. Ele está aqui próximo do balneário, podem chamá-lo. Eu estava a separar os meus jogadores e o Hugo a separar os dele. Sabia que no meio desta confusão há sempre expulsões e não valia a pena. Há sempre ânimos mais exaltados. Havia muita confusão e muita gente, não é bonito para ninguém. Eu estava [a sanar os ânimos] como estavam algumas pessoas do Sporting e FC Porto… Vi o Hugo Viana a tentar arrefecer os ânimos. Sei que nestas situações há sempre probabilidade de expulsões", vincou à Sport TV o treinador do FC Porto.