Sérgio Conceição: «Vitinha? Não sou dirigente para saber se foi bom ou mau negócio»

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez esta sexta-feira a antevisão ao duelo de amanhã da Supertaça frente ao Tondela, que vai decidir o primeiro título da temporada 2022/23. O jogo, recorde-se, disputa-se pelas 20h45 no Estádio Municipal de Aveiro."Aproveito para desejar uma boa época a toda a gente, inclusive aos jornalistas. A preparação tem sido normal dentro do espírito de dedicação e grande ambição diária que exijo, para que o grupo possa chegar aos jogos, dar resposta positiva e ganhar. Em relação à situação dos títulos estou só preocupado com o de amanhã, o mais importante"."Amanhã vamos apanhar um Tondela difícil, uma equipa difícil, praticamente a mesma que jogou contra nós há um mês e meio na final da Taça de Portugal, com treinador diferente e alguns jogadores com experiência de 1.ª Liga. A nossa concentração está no jogo, naquilo que é o novo treinador, Tozé Marreco, que já fez jogos competentes contra equipas da 1.ª Liga que ficaram no primeiro terço da tabela. A minha energia foi toda, durante estas semanas, para aquilo que posso controlar, o balneário e os jogadores. Não sou dirigente para saber se foi bom ou mau negócio, há gente neste clube há mais de 40 anos, nomeadamente o presidente, que trata desses assuntos"."Se vai ser longa ou não depende do que ele demonstrar. No fundo, o Veron foi contratado, à imagem de outros jogadores jovens de grande potencial, para, de acordo com as caraterísticas, haver a tal evolução normal e natural de um jovem que chega de um campeonato diferente. Precisamente por isso precisa do seu momento de adaptação, mas tem tudo para se afirmar no nosso futebol e na Europa, onde existem as melhores equipas do Mundo, e onde nós estamos incluídos. É um questão de tempo e adaptação que pode levar uma semana ou um mês, depende do que demonstrar diariamente"."Uma final é uma final. É um jogo e tudo pode acontecer. O onze que pensamos que vai iniciar o jogo, da parte do Tondela, penso que terá Manu, Jota como centrais, Niasse na baliza, penso que Pedro Augusto e Undabarrena jogarão no meio-campo com Neto Borges, Daniel dos Anjos e Arcanjo no ataque, por aí. É muito semelhante, as opções diminuíram pelos problemas que o Tondela passa. Têm miudos com qualidade que subiram da formação e também os analisámos. Fragilidades ou não depende daquilo que fizermos, teoricamente somos a equipa que tem obrigação de ganhar o jogo, pela história que temos no campeonato português e nesta prova, mas é preciso prová-lo em campo. Tenho um grande respeito por estas equipas, cada vez mais estão bem apetrechadas em termos de equipas técnicas, com gente muito capaz. Não espero um jogo fácil, antes pelo contrário, e cabe-nos ter humildade e ter as bases para depois ganhar o jogo"."É mentira. Os jornalistas também têm dias maus, e esse senhor que deu essa notícia estava num dia mau, é completamente falso. Todos os jogadores que não fazem parte do clube, não falo deles. E reações de adeptos não vou comentar"."É verdade que os castigos apareceram, e os jogos de preparação, nomeadamente os últimos, foram a pensar claramente neste jogo da Supertaça. Na preparação mais específica sobre o adversário, aparecem-me esses castigos, obviamente não contava com esse timing. Tinha uma ou outra opção para o jogo que já não tenho. Não sou nenhum jurista isento para me pronunciar sobre isso. Sou treinador de futebol, pagam-me para isso, e comento só as opções que tenho à minha frente. Não comento acerca de Fábio Cardoso e Diogo Costa. Otávio já estava castigado. Manafá está lesionado. O grupo é praticamente o mesmo em relação ao ano passado, dos melhores que já tive em termos de capacidade de trabalho. O próprio Pepe representa os 29 jogadores que temos no balneário, e que todos, com personalidades diferentes, têm o compromisso que o Pepe falou"."Temos de nos reinventar. O Otávio trabalha comigo há seis anos, se eu fosse sempre igual com ele, ele já nem me ouvia depois de dois segundos de conversa. Dependendo dos jogadores que temos à disposição, da forma deles, temos de procurar sempre coisas diferentes. No discurso, na forma de motivar... temos de respeitar o que somos na nossa essência, e disso eu não abdico. Cada ano tem de ser um ano com a mesma dedicação, ambição, determinação, mas é fundamental não fugir da essência. Não há anos iguais, jogos iguais ou épocas iguais. Vamos encontrar rivais fortes, consistentes, o Sporting leva algum tempo a trabalhar com o mesmo treinador, o Benfica tem nova vida, novo treinador, contratações... temos de ir à procura de andar no limite, isso é o mínimo que podemos fazer. Fomos campeões, vencemos a Taça de Portugal, e um dos meus primeiros discursos no balneário teve exatamente a ver com isso. Ano novo, vida nova, neste caso época nova. Vivemos de resultados, como sabem.""O mercado fica ali à porta do Olival, não falo. O culpado provavelmente também sou eu, porque passei todo este tempo sem falar. Nesta pré-época fiz questão de não falar porque acho que é preciso concentrar no trabalho e há muita coisa a fazer. Ontem tivemos treino de manhã e saí daqui quase às 19h. Naquilo que são as vossas curiosidades, temas mais quentes... acho uma falta de respeito para com o Tondela, com um título em disputa, falarmos numa conferência de imprensa um minuto sobre o jogo. É a minha opinião, mas o culpado provavelmente sou eu. O mais importante é o Tondela, continuo a dizer isso".