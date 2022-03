Sérgio Conceição: «Vitinha? Todos aqui estão prontos para as seleções»

Deu que falar a ausência de Vitinha na lista de convocados de Fernando Santos para os próximos compromissos da Seleção Nacional, mas Sérgio Conceição optou por não comentar diretamente as opções do selecionador."Todos os jogadores que estão no FC Porto estão prontos para as seleções, independentemente da nacionalidade. Não é só o Vitinha, são todos. Depois cabe aos selecionadores convocarem ou não, mas essa não é uma luta minha. Não quero complicar mais a vida", disse o técnico, que antes tinha também falado no médio, mas a propósito do falhanço nos instantes finais do jogo com o Lyon, que no seu entender não terá peso anímico para o futuro."Da mesma forma como eu quando erro a formação ou algo no treino, não estou à espera que eles me venham dar carinho ou beijinhos. Reflito sobre o meu erro e na próxima fazer melhor".