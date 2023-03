Sérgio Conceição volta a falhar conferência de imprensa pós jogo

Sérgio Conceição não marcou presença esta sexta-feira na conferência de imprensa após a vitória do FC Porto diante do Estoril, no Dragão. O treinador dos azuis e brancos falou na zona de entrevistas rápidas da Sport TV no final do jogo, mas não se dirigiu à sala de imprensa, onde os jornalistas o esperavam para analisar a partida desta noite.O técnico volta então a falhar a conferência de imprensa após um encontro dos dragões, tal como já tinha feito na semana passada depois do Chaves-FC Porto.