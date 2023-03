Sérgio Conceição volta à sala de imprensa para fazer a antevisão ao jogo frente ao Inter Milão

Sérgio Conceição vai regressar à sala de imprensa para lançar o jogo frente ao Inter Milão, algo que não acontece desde a antevisão ao encontro diante do Chaves, para a Liga Bwin. A conferência de imprensa do técnico do FC Porto está agendada para as 13h15, no Estádio do Dragão, depois do treino no Olival, às 10h30, com 15 minutos abertos à comunicação social.Conceição não realizou conferências de imprensa 'pré' e 'pós' jogos do campeonato diante do Chaves e Estoril, tendo marcado presença apenas na zona de entrevistas rápidas do canal que transmitiu os jogos, uma vez que é obrigatório. O mesmo acontece na UEFA, mas aí também é exigida a sua presença na sala de imprensa.No que respeita à preparação da equipa, refira-se que João Mário, Evanilson e João Marcelo continuam em tratamento, enquanto Francisco Meixedo deu seguimento ao plano de treino integrado condicionado.