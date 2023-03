Sérgio Conceição vai voltar ao registo de silêncio que tem mantido no campeonato e, uma vez mais, não fará conferência de imprensa, agora antes do jogo com o Sp. Braga.O técnico falou antes e após o encontro com o Inter, no embate a contar para a Liga dos Campeões, mas agora não vai fazer antevisão ao duelo da Liga, tal como tem sido norma nas últimas semanas a nível interno.