Sérgio Oliveira baralha as contas de Sérgio Conceição para a Champions

A ação decisiva de Sérgio Oliveira na vitória em Barcelos pode baralhar as contas de Sérgio Conceição na composição do meio-campo para defrontar o Liverpool, levando o técnico a ponderar a utilização de três elementos no centro do terreno, com Oliveira próximo de Grujic e Uribe. Uma fórmula muito elogiada na vitória frente ao Chelsea, na época passada.





O internacional português é uma mais-valia designadamente na execução de bolas paradas, onde já deixou várias vezes a sua marca, quer a nível nacional como internacional. Basta lembrar os golos de livre direto que assinou em Krasnodar e Turim. Em Barcelos protagonizou mais um desses momentos de grande beleza e foram muitos os aplausos nas redes sociais, entre colegas e antigos dragões"Muita qualidade", escreveu Miguel Layún, num coro de elogios que se estendeu a Otávio, Evanilson, Pepe, Luis Díaz, Marchesín, Wendell, Cláudio Ramos, Lucho González, Kelvin, Soares e Hernâni, entre outros.