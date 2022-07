Sérgio Oliveira despede-se do FC Porto: «Estará sempre comigo onde quer que esteja»

View this post on Instagram A post shared by Se´rgio Oliveira (@sergioliveira27)

Sérgio Oliveira confirmou, este sábado, o adeus ao FC Porto. Numa emotiva mensagem nas redes sociais, o médio agradeceu aos dragões pelos 20 anos de ligação e deixou a garantia de que continuará a torcer de fora.Sérgio Oliveira, recorde-se, vai mudar-se para a Turquia, onde vai representar o Galatasaray."O FC Porto foi o clube onde tudo começou. Onde eu cresci enquanto indivíduo e jogador, onde deixei o meu coração e a minha alma em todos os minutos que pisei o relvado.Tive o privilégio e o prazer de partilhar o meu tempo neste clube com o melhor presidente e staff do Mundo, de trabalhar com excelentes managers, jogar com incríveis e talentosos colegas de equipa e partilhar momentos incríveis com os melhores fãs do Mundo.A todos vocês, a toda a família FC Porto, onde quer que estejam, OBRIGADO por todos estes anos fantásticos sempre juntos. Vou levá-los para sempre no meu coração e nunca os esquecerei.Este clube é uma instituição única, que para sempre respeitarei e que estará sempre comigo onde quer que esteja.Obrigado! SOMOS PORTO"