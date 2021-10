Sérgio Oliveira e Francisco Conceição entre os galardoados nos Dragões de Ouro 2021

O FC Porto anunciou esta quarta-feira que a gala dos Dragões de Ouro 2021 vai realizar-se no próximo dia 21, sendo que a equipa principal de futebol tem dois vencedores. Sérgio Oliveira recebe o galardão relativo a Futebolista do Ano e Francisco Conceição o de Atleta Revelação do Ano.





Entre os vencedores também está o saudoso Reinaldo Teles, como Recordação do Ano. Fernando 'Bibota' Gomes recebe o galardão de Dirigente do Ano.O FC Porto também vai premiar o Internationales Bankhaus Bodensee AG – IBB AG como Parceiro do Ano, justificando, assim, essa condecoração: "Esta entidade bancária alemã foi essencial para o FC Porto numa altura em que os bancos nacionais fecharam as portas ao clube".Confira, agora, a lista dos vencedores dos Dragões de Ouro 2021.Dirigente do Ano: Fernando 'Bibota' GomesAtleta do Ano: Amaro Antunes (Ciclismo)Atleta Jovem do Ano: Umaro Candé (Futebol)Atleta Amador do Ano: Joana Resende (Voleibol)Atleta de Alta Competição do Ano: Rui Silva (Andebol)Atleta Revelação do Ano: Francisco Conceição (Futebol)Futebolista do Ano: Sérgio Oliveira (Futebol)Treinador do Ano: Moncho López (Basquetebol)Quadro do Ano: Tiago GouveiaCarreira: António Sousa (Médico hóquei em patins)Recordação do Ano: Reinaldo TelesSócio do Ano: João Barbosa CarvalhoParceiro do Ano: Internationales Bankhaus Bodensee AG – IBB AGCasa do Ano: Casa do FC Porto de Seia