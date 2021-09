Sérgio Oliveira e o golo do triunfo em Barcelos: «É um momento que treinamos muito»

Sérgio Oliveira apontou o golo que deu o triunfo ao FC Porto diante do Gil Vicente, em Barcelos, um momento que diz ter sido posto em prática nos treinos.





"É um momento que treinamos muito, acabou por correr bem e deu a vitória a equipa que é o mais importante, fico contente porque o golo deu a vitória e estamos na luta no campeonato. Foi um jogo difícil mas mais importante é a conquista dos três pontos", começou por referir à Sport TV."[Depois do 1-1] tivemos oportunidade pelo Fábio para o 2-0, após uns minutos sofremos o penálti e é normal que isso abale um pouco a equipa. Tentámos sempre, melhor se calhar na 2.ª parte do que na primeira. O Gil é uma boa equipa, mas foi um jogo positivo, em que tentámos por dentro e por fora, com cruzamentos e remates", frisou o internacional português, que apontou assim o terceiro golo pelos dragões em Barcelos."Estava comentar isso antes do jogo, sempre que venho cá tenho tido sorte de fazer golo e graças a Deus hoje também correu bem", sublinhou, para depois abordar o tempo de utilização que tem tido esta época."Tenho trabalhado todos os dias no máximo e quem tem jogado tem estado muito bem e temos de respeitar quando estamos fora e quando estamos dentro", concluiu.