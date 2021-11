Sérgio Oliveira brinca com Sérgio Conceição: «São cinco anos juntos, algumas rugas»

Sérgio Oliveira foi distinguido como Futebolista do Ano na Gala dos Dragões de Ouro e, no discurso de agradecimento, agradeceu o galardão a várias figuras importantes no seu percurso, com Pinto da Costa e Sérgio Conceição à cabeça."É um grande orgulho receber este Dragão de Ouro. Cheguei aqui há 20 anos. Ter o privilégio de receber o Dragão de Ouro dado pelo presidente é um prazer. Obrigado presidente, pelo carinho de hoje e de sempre. Obrigado, míster, não só pelo que fazemos juntos todos os dias, mas por me ter ajudado a ser o jogador que sou hoje. São cinco anos juntos, algumas rugas. É um grande prazer continuar a ganhar consigo. Obrigado a todos os meus companheiros de equipa, que infelizmente não puderam estar aqui. Obrigado a todo o staff, mando um abraço ao Vítor Santos [funcionário do FC Porto], ele saberá a razão. E por último, não menos importante, pelo contrário, agradeço à minha família, à minha esposa, ao meu pai e à minha mãe. E obrigado a todos os adeptos", referiu o médio.