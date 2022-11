Sérgio Oliveira fora do Qatar e atento ao FC Porto: «A partir do Mundial é que vai começar o campeonato»

Sérgio Oliveira viu o seu nome incluído nos 55 pré-convocados de Fernando Santos para o Mundial do Qatar, mas ficou de fora da lista final de 26 escolhidos pelo selecionador. Atualmente ao serviço do Galatasaray, na Turquia, o médio garantiu que respeita as opções de Santos, acrescentando que continua atento ao FC Porto e que acredita na recuperação dos dragões na Liga Bwin."Creio que esta parte da época vai ser, no fundo, enganadora, é o que acho. A partir do Mundial é que vai começar o campeonato. Obviamente que esta distância que o Benfica conseguiu é significativa, mas se bem me lembro, em 2019/20, estivemos a sete pontos e acabamos por ser campeões. Nesta casa ninguém arreda o pé, ninguém, vai ser um campeonato até ao fim", vaticinou Sérgio Oliveira em entrevista à Sport TV, que foi exibida esta quarta-feira.Ainda sobre o FC Porto, de onde se transferiu para o Galatasaray no verão, o médio continuou assim: "Zero mágoa. Só tenho que agradecer ao FC Porto desde o primeiro dia que me acolheu, aos nove anos, até ao dia em que saí. Só tenho que estar agradecido aos adeptos, estrutura, a todos os treinadores. Fizeram-me crescer, fizeram-me ser o que sou hoje, sinto-me melhor jogador, uma pessoa melhor e só tenho de agradecer. Zero mágoa."Colocando o foco na Seleção Nacional, Sérgio Oliveira mostrou-se confiante na conquista do Mundial do Qatar. "Acredito, pelo talento que temos, pelos jogadores e experiência que temos. Há um 'mix' de experiência, irreverência e qualidade impressionantes. Acredito mesmo e vou ser mais um adepto", prometeu, concluindo, depois, sobre o facto de ter ficado de fora dos escolhidos por Fernando Santos para o certame."Para um jogador de futebol, o ex-líbris é estar na Seleção Nacional. Não posso dizer que esperava. Pelo meu percurso desde o Euro, tendo tido um papel importante nas equipas em que passei, estou num bom momento de forma, mas obviamente que respeito a decisão do selecionador. Se perguntarem a quem está fora, acha que deveria estar, e quem está dentro acha que deveria estar também. Só desejo o melhor a todos os que foram convocados, espero que tragam o troféu para Portugal", desejou Oliveira.