Sérgio Oliveira na reta final

A Roma, de José Mourinho, defronta hoje a Juventus e, logo depois, entre segunda e terça-feira, pretende fechar o dossiê relativo à contratação de Sérgio Oliveira. Apesar de se saber que o médio está de saída, Sérgio Conceição levou-o ao jogo com o Estoril e incluiu-o na ficha de jogo, mas manteve-o no banco até ao fim. De qualquer forma, assim que o soou o apito final, que garantiu o triunfo portista, foi Sérgio Oliveira quem levou o primeiro abraço do treinador.

Caso a Roma consiga convencer o FC Porto no tempo que definiu, Oliveira já não constituirá opção, quarta-feira, frente ao Vizela, na Taça de Portugal.