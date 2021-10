Sergio Oliveira: «Neste clube o importa é passar aos oitavos-de-final»

Sérgio Oliveira considerou justo o triunfo do FC Porto sobre o Milan e enalteceu a tranquilidade que a equipa mostrou depois do golo de Luís Diaz. Na conferência de imprensa após o encontro, o médio dos dragões começou por abordar a agressividade da equipa.





"Obviamente que ter amarelo, principalmente os dois do corredor central, não é bom, mas o treinador disse-nos para continuar o jogo que estávamos a fazer e com a agressividade que tínhamos, mas para ter peso e medida na abordagem aos lances, mas cabe-nos com a nossa experiência gerir a situação", referiu."Nós já sabemos da qualidade do Luís, já da época passada, além de excelente pessoa é um craque, está à vista do Mundo, só lhe posso desejar o melhor, porque o melhor dele será o nosso melhor e o que importa é o FC Porto ganhar.""Quando a equipa está sólida e faz exibição compacta isso ajuda o individual, tenho começado mais jogos do banco mas não me tira a mentalidade de ajudar a equipa ao máximo. Tenho contrato com este clube, que amo, cresci aqui, de alma e coração, quero é que o FC Porto ganhe.""O 1-0 trouxe alguma tranquilidade, porque com tantos remates e não marcar é normal deixar alguma ansiedade, era um jogo importante para as duas equipas. Conseguimos vencer, mantivemos a tranquilidade e forma de jogar e foi inteiramente justo.""Não faz sentido, já passaram dois ou três meses, tenho forma de ver as coisas: prossiga. Gosto de olhar para a frente.""Não, porque neste clube o importa é passar aos oitavos. Perdemos por 5-0, é bastante pesado, mas justa naquele jogo porque não fomos a equipa que costumamos ser, foi um dia 'não', já o revimos e corrigimos e hoje com atitude completamente distinta vencemos que é o que os adeptos querem, vencer e passar aos oitavos", finalizou.