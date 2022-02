Sérgio Oliveira recebeu prémio de 1,8 milhões de euros antes de sair

No relatório e contas divulgado, na noite desta sexta-feira, relativo ao primeiro semestre de 2021/22, a SAD do FC Porto refere que Sérgio Oliveira recebeu um prémio de 1,8 milhões de euros antes de sair para a Roma, como "prémio de fidelidade" por ter renovado a ligação ao FC Porto quando já estava perto do fim do contrato.Os valores relativos às aquisições de verão também já são divulgadas no documento, com especial destaque para Bruno Costa, por quem o FC Porto pagou, com encargos adicionais englobados (116,2 mil euros), um total de 2,6 milhões de euros, que garantiram 50% dos direitos económicos do médio.De resto, o FC Porto já assume Grujic a 100 por cento por 9,375 milhões de euros, sendo que o valor acima dos 9 milhões se refere à comissão. Já Wendell implicou o pagamento de 3,973 milhões de euros e Fábio Cardoso 2,1 milhões.