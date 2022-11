Sérgio Oliveira acredita que o FC Porto pode dar a volta à situação no campeonato, lembrando o que aconteceu em 2019/20. "A partir do Mundial é que vai começar o campeonato. Esta distância que o Benfica conseguiu é significativa, mas se bem me lembro, em 2019/20, estivemos a sete pontos e acabámos por ser campeões. Naquela casa ninguém arreda pé", referiu o médio, atualmente ao serviço do Galatasaray, em entrevista à Sport TV.