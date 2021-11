Sérgio Oliveira: «Temos o último jogo para nos batermos frente a frente com o Atlético»

Apesar de referir que o FC Porto não vive de vitórias morais, Sérgio Oliveira deixou elogios à exibição do FC Porto em casa do Liverpool, onde perdeu por 2-0."Pode ser um contrassenso, mas, apesar da derrota, fizemos uma partida competente. Até ao golo do Thiago Alcântara, que desbloqueou a partida, podíamos ter feito três golos. Pecámos na finalização, no último momento, mas temos de sair daqui orgulhosos do nosso trabalho. Temos o último jogo para nos batermos frente a frente com o Atlético. Temos de ganhar em casa, vamos entrar com a força máxima para conseguirmos os três pontos. Em todos os jogos saímos com um sabor amargo. Viemos a Anfield criar o que criámos e isso dá-nos alento, mas não podemos ficar contentes com isso. Queríamos ganhar mas não conseguimos, agora temos de tentar ganhar os dois jogos do campeonato", disse o médio à Eleven Sports.