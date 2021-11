Sérgio Oliveira: «Vai ser um jogo diferente mas vamos a Milão para conquistar os 3 pontos»

Sérgio Oliveira fez esta terça-feira a antevisão ao jogo da Liga dos Campeões frente ao Milan, a disputar na quarta-feira, pelas 17H45, em San Siro.





"Foi um jogo bem conseguido da nossa parte. Foi 1-0, mas podia ter sido mais. Mas aquilo que importou foram os três pontos. Vai ser um jogo diferente mas vamos a Milão para tentar assegurar os três pontos""Estamos a falar de uma competição com seis jogos. Todos eles são decisivos. São poucos jogos contra as melhores equipas do mundo. Preparamos o jogo para levar os três pontos mas temos noção de que será um adversário muito complicado""Sinceramente sim. O AC Milan é uma grande equipa. Mas estamos num grupo muito competitivo e com grandes equipas. Eles não conseguiram vencer nos três primeiros jogos e por isso vão querer entrar com tudo para fazer os primeiros três pontos. Nós vamos tentar contrariar isso""A nossa preparação para o jogo foi igual. Temos de ter a mesma atitude que tivemos no último jogo. Jogando o Kessié, o Tonali ou qualquer outro temos de fazer aquilo que nos compete e o que o mister nos pede""Certamente que quem idealiza os livres é o treinador. É um momento que treinamos bastante. O mister traz bastantes ideias e depois cabe-nos a nós pô-las em pratica. Temos de tentar tirar proveitos desses momentos ofensivamente e prevenir falhas defensivamente"