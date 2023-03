Sete internacionais em ação nesta paragem

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

São sete os jogadores do plantel principal do FC Porto que vão estar ao serviço das seleções, privando Sérgio Conceição da sua presença nos trabalhos da equipa durante uma semana. Os que vão ficar mais perto são Diogo Costa e Otávio, que defenderão as cores da Seleção Nacional frente ao Liechtenstein, em Lisboa, e na deslocação ao Luxemburgo.

Grujic, que se mantém firme entre as opções de Dragan Stojkovic, vai estar nos duelos diante da Lituânia e Montenegro. Mais extensas serão as viagens de Zaidu, que foi novamente convocado pelo português José Peseiro para a seleção da Nigéria, de Eustáquio, Uribe e Taremi. Os dois últimos terão oportunidade de se mostrar pela primeira vez aos respetivos selecionadores. Vasco Sousa, da equipa B, tinha sido chamado à seleção sub-20, mas foi promovido aos sub-21 portugueses.