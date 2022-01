Sevilha volta à carga por Corona

A ‘Marca Claro’, do México, assegurou que o agente de Tecatito viajou de noite para Portugal para acertar os últimos detalhes.

O Sevilha, de Julen Lopetegui, quer reforçar-se com um extremo nesta janela de transferências e, nesse sentido, o portista Jesús Corona voltou ao radar do clube andaluz. De acordo com o jornal ‘El Desmarque’, o Sevilha até já está em "negociações avançadas" para contratar o extremo do FC Porto.