Do rumor sobre Pepe ao ter de "ir atrás do prejuízo": Conceição antevê jogo difícil com Casa Pia

Sérgio Conceição faz esta sexta-feira a antevisão ao jogo entre FC Porto e Casa Pia, encontro da 15.ª jornada agendado para amanhã, às 20H30."O Casa Pia tem feito um excelente campeonato, tem sido a equipa surpresa por assim dizer. Todas as equipas que vêm de um contexto de 2.ª divisão são equipas competitivas. Nota-se que é uma equipa. Sofrem poucos golos, têm mais um golo sofrido do que o FC Porto e o Benfica, isso demonstra o trabalho que fazem. De todas as recém-promovidas da Europa é a melhor equipa. Será uma das saídas mais difíceis que vamos ter, mas são três pontos em disputa fundamentais para a nossa caminhada e para o nosso objetivo. Estamos habituados a este calendário e é um bom sinal estarmos em todas as frentes. Esperamos que sejam sete jogos em janeiro, incluindo uma final"."Estou atento ao nosso trabalho diário e aos nossos jogos. Olhamos principalmente para nós e, como já disse na última antevisão que fiz, a verdadeira motivação está aqui em casa, nos nossos jogadores e no nosso trabalho"."O Al Nassr quer fazer uma equipa para ganhar a Liga dos Campeões, mas não é possível... (risos) Estão noutro continente. O mercado fica à porta do Olival. O Pepe é aquilo que eu já disse, a ligação que tem ao clube é demasiado forte. Nem falamos disso e também não pensamos nisso. Pensamos nos nossos objetivos, no que temos pela frente. Na cabeça do Pepe, apesar de estar indisponível para o jogo, está o jogo com o Casa Pia"."Claro. Conto com ele, com o Zaidu, com o Evanilson. Com todos os jogadores que estão, neste momento, a cargo do departamento médico. O Pepe teve o infortúnio de se magoar na Seleção e agora temos de recuperá-lo. Apesar disso, mesmo não estando fisicamente apto para o jogo, é sempre um elemento fundamental no nosso grupo de trabalho"."A segunda questão é interessante, a primeira nem tanto. Os jogadores têm contrato até pelo menos ao final da época e é isso que me interessa. O que é importante para mim e para eles é pensar nos objetivos que temos pela frente. Em relação ao relvado... Falei muitas vezes no relvado que era antigo, mas segundo me parece foi mudado entretanto. Vamos ver. Não tenho conhecimento que esteja em mau estado, mas amanhã está previsto que chova à hora do jogo, e isso poderá influenciar dependendo daquilo que o jogo me vai dar, mas na preparação do mesmo não houve qualquer atenção especial"."Trabalhámos muito no período da pandemia, em que estivemos em casa. Agora é completamente diferente até porque estamos juntos, possibilitou-me trabalhar outras situações com determinados jogadores e com alguns elementos da equipa B. O impacto que pode ter ou não veremos no final da época. Acredito que poderá ter algo positivo para algumas equipas, e nós começámos bem o campeonato. Estamos concentrados no que fazemos. Olhando de maneira mais generalizada, não estamos habituados a uma paragem deste género [Mundial]. No final faremos o tal balanço"."Essa é a nossa obrigação, de olhar para nós. Não digo isto por ser bonito dizê-lo, é por ser a verdade. Temos de olhar para a nossa equipa, ganhar os nossos jogos. Não dependemos de nós. Temos de ir atrás do prejuízo como já disse algumas vezes. Este jogo é importante para continuarmos a nossa caminhada de ir à procura do que queremos, que é o 1.º lugar, mas também pela qualidade e capacidade do Casa Pia, que é uma equipa extremamente bem montada, com um bom espírito. O Vasco [capitão] foi meu jogador. Conseguiram criar um grande espírito entre a equipa e o treinador. Lembro-me de um episódio que uniu a equipa, quando o treinador teve um problema de saúde. Tudo isso ajudou neste trajeto que têm feito de muita qualidade na 1.ª Liga. É um jogo num relvado que pode dificultar a nossa vida, mas também pela qualidade do adversário. Temos uma ambição muito grande de conquistar os três pontos, numa deslocação que acho que é das mais difíceis que temos. Temos humildade para perceber isso".