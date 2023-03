Silêncio de Sérgio Conceição vai continuar

Sérgio Conceição não vai realizar a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, deste sábado. No seguimento da decisão tomada na semana passada, relacionada com uma nova queixa da APAF sobre o técnico, este continuará sem falar aos jornalistas antes do encontro desta jornada.Na informação prestada sobre o treino desta quarta-feira, o FC Porto indicou apenas que Francisco Meixedo (treino integrado condicionado), João Marcelo (tratamento), Galeno (tratamento) e Evanilson (tratamento) continuam no boletim clínico, e indicaram novo treino para esta quinta-feira, pelas 10h30, sem anúncio de conferência de imprensa.Na última ronda da Liga Bwin, com o Chaves, o técnico participou na flash interview do canal que transmitiu o encontro, tal como está regulamentado, não marcando presença em conferência de imprensa tanto na véspera como após o jogo.