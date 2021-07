Silvestre Varela: as emoções no regresso, Dublin e o golo de Kelvin

Silvestre Varela está de regresso ao FC Porto e não podia estar mais feliz por dar este passo. Aos 36 anos, o extremo via somar a terceira passagem pelos dragões, mas desta feita num papel diferente, como capitão da equipa B. Uma nova missão que não retira todo o sentimento que voltar aos azuis e brancos acarreta e para a qual o jogador garante estar totalmente preparado.





"Estou muito feliz. É uma felicidade enorme poder regressar a uma casa que bem conheço, uma casa onde fui feliz. Não escondo que me traz uma emoção enorme voltar ao FC Porto e venho para ajudar com tudo aquilo que aprendi. Passei no FC Porto os momentos mais fantásticos da minha carreira e é aqui que quero continuar a fazer história. Sou jogador e adepto do FC Porto.""No último ano estive em Lisboa, mas a minha família vive cá no Norte e gosta cá do Norte. Não aguentei mais ficar longe da minha mulher e das minhas filhas e decidi que devia vir viver para o Norte, onde eu e a minha família nos sentimos bem. Desde que cheguei aqui que tive uma ligação muito forte com o Porto. Eu e a minha família adoramos a cidade e decidimos que é aqui que vamos viver.""Aquilo que me pediram e que vou fazer é passar a minha experiência e tudo o que aprendi aos mais jovens, pois já lá vão muitos anos de carreira. Quero fazer-lhes ver que nem sempre é fácil chegar ao topo, mas com trabalho e sacrifício, tudo é possível. É uma responsabilidade enorme, pois o FC Porto não escolhe um jogador qualquer para desempenhar este papel. Sinto-me com um grande desafio pela frente.""Tem sempre um grande peso ser capitão do FC Porto. Isto não é uma equipa qualquer, é uma equipa de grande prestígio e de respeito. Estou muito feliz por me darem esta responsabilidade e vou fazer tudo para poder cumprir o que me pedem e ajudar em tudo o que é preciso.""A minha mulher e as minhas filhas ajudaram-me a escolher o número e foi devido às datas de nascimento das minhas filhas: 8 e 18. Ficaram todas contentes.""Os adeptos não esquecem momentos como aquele e eu também não. Foram momentos inesquecíveis e emocionantes.""Quando a bola entrou, ouviu-se no estádio um barulho diferente do que é normal. Acho que nunca mais vai acontecer e todos tivemos uma reação por assim dizer atípica, mas são momentos que ficam marcados e que ninguém esquece."